تعميم جديد لخطباء المساجد بشأن التركيز على 5 مواضيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اصدرت وزارة الاوقاف والارشاد اليوم تعميما لخطباء المساجد، بتخصيص خطب الجمعة على 5 مواضيع منها اهمية ومكانة ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر.



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وفي التعميم، دعت الاوقاف الى تخصيص خطب الجمعة عن الاصطفاف الوطني خلف والي الامر، والتركيز على اهمية ومكانة ثورتي سبتمبر و اكتوبر، فضلا عن كشف جرائم ومؤامرات الحوثيين وايران تجاه اليمن.

كما دعا التعميم الى التأكيد على قيم الحرية مع ربطها بشهر سبتمبر، والدعوة الى طي صفحة الخلافات في الصف الوطني ونبذ الفرقة.