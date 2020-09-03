شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، جميعها في محافظة مأرب .



وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء في حضرموت، في حين لم تسجل أي حالة وفاة .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة (1979) منها (571) وفاة و(1180)

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