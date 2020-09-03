شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كبرى قبائل مأرب توقع اتفاق سلام مع الحوثيين وهذه أبرز بنود الاتفاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة مسربه عن توقيع اتفاق سلام بين كبرى قبائل مأرب وقوات الحوثي لوقف الاقتتال وتجنيب بلادهم ويلات الحرب والدمار .

وبحسب الوثيقة الموقعة التزمت قبائل ابو عشه بمنح الحوثيين الخط الأسود وعدم قتالهم او اعتراضهم وحماية حدود القبيلة من أي هجمات على مقاتلي الجماعة ..

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واتفقت قبائل ابوعشه بمحافظة مأرب مع جماعة الحوثي على عدم الحرب في أراضي القبائل وأن الخط الأسود لهم وجاء في نص الوثيقة المسربة للاتفاق القبلي مع جماعة الحوثي .

نحن البوعشة الموقعين باطن هذا عنا وعن أحصابنا جميعا تم الاتفاق بيننا مع أنصار الله بحضور ممثلهم الشيخ علي ناصر محسن أبو عشة أن عند وصولهم إلى حدنا من جهة مديرية ماهلية سواء أ، يصلوا باتفاق أو بحرب فإن الخط الأسود مفتوح لأنصار الله ولا أحد يعترضهم ونتحمل المسؤولية كاملة من أي اعتراض لهم في بلادنا لا لأنصار الله ولا لمراد وهذا برضانا واختيارنا وصون لنا احنا وأنصار الله من نزف الدم حيث التزم الشيخ على نصار محسن في أي طلبات لنا للمتسقبل عند أنصار الله هذا والله الموفق وتم توقيع الاتفاق بحضوري أنا الشيخ علي ناصر محسن وأقدم ظمانتي على الطرفين في ما تحرر باطن هذا أيضا أول ما أنفذ من الالتزامات اخراج محابيس البوعشة وقع بتاريخ 6/ 8 / 2020م .