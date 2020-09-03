شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. تفاصيل ما حدث في الحيمة بعد يوم من مقتل الشيخ ربيش العليي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد لقاء قبلي بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء، اليوم الخميس، النفير العام في مواجهة العدوان.

وفي اللقاء بمنطقة بيت الكبش بحضور المشائخ والشخصيات الاجتماعية بارك المشاركون الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية بتأييد الله في مختلف الجبهات وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العدة والعتاد..

قد يهمك ايضاُ

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

وأشار مسئول المكتب الإشرافي بالمديرية إبراهيم حميد الدين إلى أن مؤامرات العدوان وجرائمه لن تزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وعزيمة في مواجهته، مؤكداً أن الاستمرار في رفد الجبهات أحد عوامل النصر لطرد الغزاة والتصدي لمخططات العدوان ومرتزقته المندسين.

وندد اللقاء، في بيان صادر عنه، باستمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية في ظل صمت دولي معيب، مؤكداً أن تشديد الحصار وارتكاب الجرائم التي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية لن تسقط بالتقادم وسيتم تقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وأكد البيان استمرار صمود وتلاحم قبائل وأبناء مديرية الحيمة الداخلية والمضي في رفد الجبهات والتحشيد وإفشال مخططات العدوان ومرتزقته وإسقاط المشاريع التي تهدد النسيج المجتمعي.

وكان القيادي البارز في حزب الإصلاح الإخواني، الشيخ العميل ربيش علي وهبان العليي، لقي مصرعه أمس الأربعاء، في المواجهات الدائرة مع أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الإصلاحي والشيخ القبلي البارز في الحيمتين الخارجية والداخلية “ربيش العليي”، لقي مصرعه برفقة العشرات من المرتزقة، خلال المعارك العنيفة مع الجيش واللجان الشعبية على حدود مدغل الجنوبية مع جبهة المخدرة، غربي مدينة مأرب.