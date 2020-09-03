شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير صحفي "يكشف" الدول التي ستقوم القاعدة الإسرائيلية الإماراتية في "سقطرى" باستهدافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع JForum الرسمي للجالية اليهودية الناطقة بالفرنسية في باريس، في وقت سابق، أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تعملان على إنشاء قاعدة تجسس في سقطرى.



ويهدف إنشاء قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية الإماراتية في جزيرة سقطرى اليمنية إلى مراقبة كل من إيران والصين وباكستان ، بحسب خبراء سياسيين واستراتيجيين..

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في 13 أغسطس ، أعلنت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما ، بما في ذلك فتح سفارات في أراضي كل منهما.

يعتقد إبراهيم فريحات، أستاذ حل النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن قاعدة التجسس الإسرائيلية الإماراتية ستساعد أيضًا في إبقاء الأنشطة الاقتصادية الصينية تحت المراقبة.

وقال "هذه القاعدة يمكن أن توفر خدمات أمنية مهمة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الصيني ، وخاصة تجارتها مع أوروبا" ، مستشهدا بعلاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوترة مع بكين.

وأضاف أن "ترامب يخوض حربًا تجارية مع الصين ويحتاج إلى مراقبة الأنشطة التجارية الصينية".

أما "سيد محمد مراندي"، المحلل السياسي والأستاذ بجامعة طهران، إن إيران محاطة بالفعل بالعديد من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وقال للأناضول إن "إسرائيل ليس لديها القدرة على مهاجمة إيران حتى لو كان لديهم قاعدة عسكرية مشتركة مع الإمارات في اليمن".

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يجادل ماراندي بأن الإيرانيين سعداء برؤية العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل أصبحت علنية بعد سنوات من "التعاون السري".

وقال ماراندي: "تعرف الإمارات أن اتفاقها مع إسرائيل يضر بصورتها في المنطقة، لكن ترامب أجبرها على القيام بذلك في محاولة لمساعدته في السباق الرئاسي في نوفمبر".

أما المحلل الهندي "حيدر عباس"، فيعتقد أن قاعدة التجسس ستستخدم أيضا لمراقبة باكستان.

وقال في مقال نُشر على موقع Countercurrents.org ، وهو بوابة إخبارية هندية: "من الآن فصاعدًا ، لن تكون جزيرة سقطرى من المتمردين الحوثيين ولا للإمارات العربية المتحدة أو اليمن، لكن سيطرتها الكاملة ستكون لإسرائيل أي الولايات المتحدة".

وقال "هذا السيناريو سريع التغير يغير الوضع العالمي بشكل لم يسبق له مثيل ، حيث أن باكستان التي تعني الصين ستكون الآن تحت الرادار الإسرائيلي".

"إذا حدث أي تخريب في "جوادر"، فإن باكستان والصين ستلقي باللوم على إسرائيل ودول الخليج على حد سواء، وبالتالي، فإن علاقات باكستان مع دول الخليج ستكون متوترة إلى الأبد."

ويرى البروفيسور سيد قنديل عباس من جامعة عزام في إسلام أباد أن الصفقة سيكون لها تأثير مباشر على الشرق الأوسط، لكنها يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على جنوب آسيا ومناطق أخرى أيضًا.

وقال للأناضول: "إذا ظهر المثلث الهندي والإماراتي وإسرائيل، فسيغير الديناميكيات الإقليمية لجنوب آسيا أيضًا".

وقال "مواجهة إيران يمكن أن تكون أحد الأهداف الرئيسية".

ولفت إلى أن المشروع الإماراتي الإسرائيلي المشترك في سقطرى سيكون محاولة لمراقبة الحركة البحرية الإيرانية في المنطقة بالإضافة إلى فحص حركة الملاحة البحرية والجوية في المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر.

السياسة الخارجية الباكستانية تتمحور تقليديًا حول الهند وتواجه باكستان بالفعل عواقب وخيمة للشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والهند. المعدات العسكرية الاسرائيلية وقوات الكوماندوز التابعة لها موجودة بالفعل في كشمير المحتلة.

قال عباس إن هذا الوضع المتطور كان "مصدر قلق خطير" لباكستان.

وقال: "إذا تضمنت الصفقة الإسرائيلية الإماراتية الهند أيضًا ، فيمكن أن يشكل هذا المثلث تهديدًا خطيرًا لباكستان - الدولة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي". وأضاف "بالمثل ، يمكن أن يعرض السلام والأمن للخطر في كل جنوب آسيا والشرق الأوسط".