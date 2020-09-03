شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يضبطون في صنعاء أكبر عصابة سرقة منظمة في اليمن (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلام الامني التابع للحوثيين إن “مباحث العاصمة صنعاء تمكنت من ضبط أكبر عصابة سرقة منظمة في اليمن” حد وصفه، وكمية كبيرة من المسروقات.

وأوضح أن “العصابة مكونة من 50 عنصرا وكانوا يقومون بجميع انواع جرائم السرقة، بصورة منظمة تخطيطا وتنفيذا وتصريفا للمسروقات”.

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مضيفا: “تتوزع أدوار العصابة بين متابعة الضحايا وتنفيذ السرقة، وتصريف المسروقات” التي اشار إلى أنها تشمل الالكترونيات والاشياء الثمينة.

وتابع: “ضبطت بحوزة العصابة كمية كبيرة جدا من المسروقات تنوعت مابين هواتف واسلحة واجهزة حاسوب وغيرها” بحسب الصور المنشورة.