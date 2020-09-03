شكرا لمتابعة خبر عن حملة اعتقالات لابناء المحافظات الشمالية في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت قوات امنية صباح الخميس بتنفيذ حملة اعتقالات لابناء المحافظات الشمالية بمديريتي المنصورة والشيخ عثمان.

وبحسب شهود عيان اكدوا ان القوات الامنية انتشرت في مديرية الشيخ عثمان والمنصورة وتحديدا مواقع الاسواق الشعبية حيث يتواجد المئات من المواطنيين من ابناء المحافظات الشمالية ليتم اعتقالهم .

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وحتى الان لم تعرف اسباب هذه الحملة المفاجئة ولم تعلق اي جهة رسمية عن الحادث .

وبحسب المواطنون فأن الكثير من المحال التجارية والاسواق الشعبية اغلقت ابوابها في عدد من المديريات في عدن بسبب هذه الحملة.