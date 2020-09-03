شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني شهير : يوجة تحذر هام من مرتفع جوي قادم من شرق الجزيرة العربية على مناطق شرق اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني ” ابو ناصر البابكري ” ان مرتفع جوي قادم من شرق الجزيرة العربية تعمق صباح اليوم الخميس على مناطق شرق اليمن حيث يتمركز على مناطق المهرة وحضرموت وشبوة .

واضاف ” البابكري ” ان المرتفع يحمل معه تيارات جافة ستعمل على عودة استقرار الاجواء بعد موجة امطار استمرت ما يقارب الاسبوع على أغلب المناطق الشرقية من اليمن .

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وبحسب البابكري ان توقعات اليوم الخميس تقول ان ضعف عام على اغلب مناطق حضرموت وشبوة وأبين لكن في احتمالية فرص نشوء بعض القطع الركامية الرعدية الماطرة من بقايا تاثيرات الموجة الرطبة على بعض مرتفعات جنوب حضرموت ،جنوب شبوة ، وبعض مرتفعات شمال أبين لكن بشكل محدود مع فرص انتشار سحب متوسطة متفرقه على بعض المناطق .

اما بالنسبة للمرتفعات الغربية من المتوقع ان يتعمق المرتفع الجوي خلال ١٢ ساعه و لازالت الفرص جيده بعد ظهر اليوم لعودة نشوء التكونات الرعدية الماطره على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية من صعده حتى شمال وشرق لحج وعلى جنوب الضالع وبشكل متفرق على إب وغرب ذمار ،غرب صنعاء ،غرب عمران وتوقعات هطول امطار غزيرة على حجه والحديدة.