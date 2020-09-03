شكرا لمتابعة خبر عن الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم مشاركة اليمنيات في بناء السلام المتعثر منذ سنوات في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد نائب رئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، اليوم الخميس، التزام المنظمة الدولية بالمشاركة الفاعلة مع المكونات النسوية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم مسار السلام المتعثر منذ سنوات في اليمن.

وتحدث في اجتماع افتراضي مع مجموعة التسعة النسوية اليمنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، عن اخر مستجدات الجهود الأممية لتيسير المفاوضات بين حكومة الشرعية وجماعة الحوثيين لوقف شامل لاطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، والاتفاق على عدد من التدابير الانسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية.

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وتطرق اللقاء لحملة المناصرة والإعلام التي اطلقتها المجموعة في ابريل الماضي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم جهود وقف اطلاق النار مستهدفة عشر محافظات يمنية.

ويضم تحالف مجموعة التسعة النسوية كلا من: التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام، القمة النسوية، أصوات السلام النسوية، تحالف شركاء السلام، جنوبيات لأجل السلام، شبكة نساء من أجل اليمن، المجلس الاستشاري الشبابي، منصة شباب وعي، وصانعات السلام.