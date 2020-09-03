شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يفجرون منازل أبناء قبيلة “آل فراس” في مديرية صرواح مأرب بمحافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحو الحوثي، مساء الأربعاء، على تفجير منازل أبناء قبيلة آل فراس بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.

ونقل موقع “سبتمبر نت”، الناطق باسم الجيش اليمني، عن مصادر محلية أن من بين المنازل التي فجرتها جماعة الحوثي منزل الشخصية الاجتماعية صالح بن فراس الجهمي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ

السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

Advertisements

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشارت إلى أن هذه الجريمة “تأتي في إطار عمليات التفجير التي تدأب عليها الجماعة بمنازل المناوئين لها”.

واعتبرت أن الحوثيين لجأوا إلى تدمير منازل المواطنين نظراً للضغط العسكري، الذي يواجهونه من قبل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية.

ومنذ أسابيع، تحاول الجماعة اجتياح محافظة مأرب، خسرت خلالها مئات المقاتلين، بعضهم من المقربين من عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة.