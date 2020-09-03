شكرا لمتابعة خبر عن عصابة السبعين تنشر الخوف في قلب العاصمة صنعاء وتنفذ عدة عمليات سرقة بالإكراه وبتهديد السلاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت عصابة السبعين الرعب والخوف في مديرية السبعين بأمانه العاصمة بعد تنفيذها عدة سرقات بالإكراه بتهديد السلاح .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الخميس إن عصابة السبعين قامت باستدراج عدد من المواطنين والمواطنات وسرقتهم بتهديد السلاح .

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وأضافت المصادر أن العصابة سرقت آلى كلاشنكوف والذي يطلق عليه شعبيا جفري ويباع بأكثر من ثلاثة مليون ريال على المواطن غ. ن .ه بعد أن قاموا بسحب سلاحه والاعتداء عليه وسرقته مبلغ 22 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى تلفون جلكسي 7بالقوة ورميه في شارع بينون .

وأكدت المصادر قيام العصابة والتي تضم سته أشخاص جلهم من الشباب بينهم ثلاثة من أسرة واحدة بتهديد الشابة ع . م بالذبح بالقرب من جامع الخير وتم نهب حقيبتها ومبلغ 5000ريال سعودي كانت قد سحبتها من أحد مكاتب الصرافة والتحويلات بحي شميلة بعد أن حولها لها زوجها والمغترب خارج اليمن .

وأوضحت المصادر أن العصابة تنتظر عملائها بشكل خاص أمام محلات الصرافة ومراقبتها لمعرفة المبلغ المسحوب وانتظارها حتى تدخل الضحية الحارات الفرعية وخاصة النساء ثم نهبها بالقوة أوسحب الحقيبة بدرجات نارية والتهديد بالسلاح الأبيض في حالة تواجد الضحية في مكان خالي من الأفراد .