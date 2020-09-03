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عدن - ياسمين التهامي - بدون أدوية.. أعشاب مهملة بمطبخك تخلصك من مرض السكري !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements د مجموعة من الأعشاب المهملة من مطبخ كفي علاج مرض السكري وستساعدك في الحفاظ على صحتك وفي النهاية التحكم في مستوى السكر في الجسم. إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع “بولد سكاي” الهندي. – الحلبة أوجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون 25 جرامًا من بذور الحلبة يوميًا يتحكمون في نسبة السكر في الدم يمكنك نقع 10 جرام من بذور الحلبة في ماء ساخن طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي. – تناول عصير البطيخ المر يعتبر أكثر الطرق فعالية وطبيعية للسيطرة على مرض السكري. يساهم العصير في التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل فعال. يساعد في التحكم في امتصاص السكر في الأمعاء ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى حدوث مشكلة في الجهاز الهضمي. – الجينسنج هذه العشبة الصينية لها خصائص مذهلة – فهي تعزز المناعة وتساعد مرضى السكر أيضًا عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات. كما أنه لديه القدرة على خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 15-20 في المائة يمكنك تناول 3 جرام من الجينسنج المجفف والمسحوق ، حتى ساعتين قبل الوجبة.

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