شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة سعودية تكسر كل العادات والتقاليد وتشتغل في هذه المهنة التي يعزف الرجال عنها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فتاة سعودية تكسر كل العادات والتقاليد وتشتغل في هذه المهنة التي يعزف الرجال عنها (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements شابة سعودية حاصلة على درجة الماجستير في الشؤون الحضرية من الولايات المتحدة، بكسر الحواجز المجتمعية لتعمل في صناعة نادرة في المملكة. وروت شيخة البازي كيف جعلت من هوايتها بإعادة تجديد الأحذية والحقائب مصدر دخل لها وتحولت إلى مهنة "الإسكافي". وقالت: "كنت أدرس في نيويورك وفي إحدى المرات انكسر كعب لأحد الأحذية التي كنت أحب لبسها من ماركة معروفة، وعندما ذهبت لاستلامها من إحدى المحلات التي تصلح الأحذية تفاجأت بإمكانية إرجاع الأشياء إلى حالتها الجديدة، إذ لدينا ثقافة أي شيء قديم وغير صالح للاستعمال ارميه، فأحببت الفكرة، وفور تخرجي وعودتي إلى السعودية بادرت في إنشاء هذا المشروع". ولفتت إلى أنه وبسبب الاستخدام المتكرر وأشعة الشمس تفقد الجلود الفاخرة لونها وعندما يحدث هذا الأمر تقوم بالتحقق من مستوى اللون ثم تبدأ العمل على الترميم والتجديد. ودعت البازي الطلاب السعوديين الذي يدرسون في الخارج إلى الاستفادة من دراستهم وحياتهم للعودة بأفكار ومشاريع جديدة ومفيدة ذات قيمة مضافة للمجتمع والوطن. والفتاة هي صاحبة محلات "لاذر سبا" أول مشروع على مستوى المملكة يهتم بالجلود الفاخرة وإعادة ترميمها. المصدر: "سبق"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فتاة سعودية تكسر كل العادات والتقاليد وتشتغل في هذه المهنة التي يعزف الرجال عنها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.