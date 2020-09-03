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عدن - ياسمين التهامي - قرار سعودي رسمي يحرر كافة المقيمين من الكفلاء ويمنحهم فرصة تاريخية تعد هي الاولى في تاريخ المملكة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار بالسماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. تحقيق رؤية المملكة 2030 وقال المجلس في بيان نشر على موقع الهيئة، إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما يأتي استمراراً في مساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً. كما ان القرار سيساهم أيضاً في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.

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