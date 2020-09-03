شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويتية روان بن حسين تستعرض المناطق الحساسة في جسدها في الحجر الصحي وتعلق :"حياتي وانا حر فيها"...شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسينوهي تستعرض منزلها في الإمارات، والذي تعيش فيه مع زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقيرف وابنتها الرضيعة لونا.



وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أكدوا على فخامة المنزل الذي يطغى فيه اللون الأبيض من الداخل على الديكورات والأبواب والجدران، وأقمشة الأثاث ووحدات الإضاءة.

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وكانت روان بن حسين فاجأت الجمهور في شهر آب/أغسطس الماضي بأنها تزوجت، بعد أن كانت أخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة من دون مشاركتها مع أي كان، وقالت :"الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".