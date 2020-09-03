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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير يمني بارز يباغت الجميع ويشن هجوم قوي على الشيخ سلطان البركاني ويصفه بوصف جارح ومهين

وجه وزير الثقافة الاسبق خالد الرويشان انتقادات لاذعة للشيخ سلطان البركاني وكافة اعضاء مجلس النواب ووصفهم بالخرفان الصامتة .

قال وزير الثقافة الأسبق، خالد الرويشان، أن عضو مجلس النواب الشهيد ربيش علي وهبان العليي، يلتحف الجمهورية ويغادر شهيداً.. بينما رئيسه وزملاؤه في المنافي ينتظرون الإذن ليجتمعوا!

وأكد الرويشان في منشور له على صفحته بالفيسبوك، على أن "العليي نبَت على هذه الأرض في سبتمبر 1962، وغادرَ شهيداً في سبتمبر 2020".

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وأضاف : لانطلب منكم أن تغادروا الدنيا أيها المبجلون، بل نطلب - فقط - أن تغادروا شققكم وتجتمعوا من أجل شعبكم الذي انتخبكم! على الأقل وأنتم في الخارج غادروا صمتكم!

وتابع: التحفوا بالجمهورية واليمن الكبير ياممثلي الشعب! تكلموا ملء الدنيا .. غادروا صمتكم، حتى الحِملان لاتصمت!

واستشهد أمس الاربعاء، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، ونائب رئيس مجلس مقاومة صنعاء، ربيش علي وهبان، خلال مواجهات عسكرية عنيفة ضد المليشيا الحوثية، وهو يقود هجوم للجيش في جبهة المخدرة بمديرية صرواح ضد المليشيا المدعومة ايرانيا . وتشهد المحافظة التي تعد مسرح المعركة الادمى خلال الحرب اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات، معارك شرسة بين قوات الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية.