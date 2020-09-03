الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأفاد المركز بأن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول امطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد احيانا في فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية واجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء وابين وشبوه وحضرموت وباقل فاعلية من الايام الماضية.

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وبالمناطق الساحلية، طقس حار رطب غائم جزئيا مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة على اجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية وكذلك السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال واقصى سرعة لها تصل الى20عقده.

وبالمناطق الصحراوية، طقس حار جاف نهارا ومغبر ، مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية ،والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال تتدنى معها مدى الرؤية الافقية، وتصل اقصى سرعة لها 25 عقده.

وفي أرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا بوجه عام مع رياح شديدة السرعة اقصاها 35عقدة تعمل على اضطراب شديد للبحر.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية او الذاهبين اليها من الارتفاع العالي للحرارة ، ومن لديهم امراض صدرية من الغبار المثار بواسطة الرياح، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى واجزاء من الشرقية