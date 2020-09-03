مرزوق الصيادي: النخبة الحضرمية مؤهلة لمكافحة الإرهاب.. ويكشف ما وراء استهدافها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

الشحات غريب

قال الإعلامي مرزوق الصيادي إن النخبة الحضرمية مؤهلة لمكافحة الإرهاب كونها من والى أبناء حضرموت فهم على معرفة تامه بأوكار الإرهاب وعلى قدر من الكفاءة لمواجهة التطرف الارهابي بالمحافظة من حيث مدى معرفتهم الكافية لكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة.

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وأضاف الصيادي في تصريحات خاصة أن الإستهداف الممنهج ضد النخبة الحضرمية يأتي في ظل محاولات لقوى سياسية إيجاد بديل ليحل محل هذه القوه لغرض فرض أجندة على الواقع تخدم وجود تلك القوى، مع ان المرحلة تتطلب ايجاد قوه مؤهلة كل منطقة من أبنائها لكي يتم التعامل مع الواقع وفق معطياته.

جاءت هذه التصريحات رداً على الحملات المغرضة والتي شنها وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرية، حيث استنكر الكثيرون من كل الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية تلك التصريحات.