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مرزوق الصيادي: النخبة الحضرمية مؤهلة لمكافحة الإرهاب.. ويكشف ما وراء استهدافها

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الشحات غريب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

مرزوق الصيادي: النخبة الحضرمية مؤهلة لمكافحة الإرهاب.. ويكشف ما وراء استهدافها

الشحات غريب

قال الإعلامي مرزوق الصيادي إن النخبة الحضرمية مؤهلة لمكافحة الإرهاب كونها من والى أبناء حضرموت فهم على معرفة تامه بأوكار الإرهاب وعلى قدر من الكفاءة لمواجهة التطرف الارهابي بالمحافظة من حيث مدى معرفتهم الكافية لكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة.

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وأضاف الصيادي في تصريحات خاصة أن الإستهداف الممنهج ضد النخبة الحضرمية يأتي في ظل محاولات لقوى سياسية إيجاد بديل ليحل محل هذه القوه لغرض فرض أجندة على الواقع تخدم وجود تلك القوى، مع ان المرحلة تتطلب ايجاد قوه مؤهلة كل منطقة من أبنائها لكي يتم التعامل مع الواقع وفق معطياته.

 

جاءت هذه التصريحات رداً على الحملات المغرضة والتي شنها وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرية، حيث استنكر الكثيرون من كل الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية تلك التصريحات.

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