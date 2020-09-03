مليشيا الحوثي تستهدف مديرية التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عمليات قصف واستهداف على مديرية التُّحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قصفت مناطق متفرقة في مديرية التُّحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر صباح اليوم الخميس.

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وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين في أحياء متفرقة جنوب غرب التُّحيتا، واستخدمت الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7.

وأشارت المصادر إلى قيام عناصر المليشيات بإطلاق النار على المواطنين المسافرين في الطرقات، بالتزامن مع استهداف المزارع بصورة هستيرية.

ويأتي هذا القصف والاستهداف بعد أن قامت المليشيات بشن هجوم واسع بعد منتصف ليلة أمس جنوب غرب التُّحيتا، تصدت له القوات المشتركة ودحرت عناصر المليشيا التي هاجمت المنطقة، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات.