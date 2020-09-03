- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مديرية التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عمليات قصف واستهداف على مديرية التُّحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قصفت مناطق متفرقة في مديرية التُّحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر صباح اليوم الخميس.
وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين في أحياء متفرقة جنوب غرب التُّحيتا، واستخدمت الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7.
وأشارت المصادر إلى قيام عناصر المليشيات بإطلاق النار على المواطنين المسافرين في الطرقات، بالتزامن مع استهداف المزارع بصورة هستيرية.
ويأتي هذا القصف والاستهداف بعد أن قامت المليشيات بشن هجوم واسع بعد منتصف ليلة أمس جنوب غرب التُّحيتا، تصدت له القوات المشتركة ودحرت عناصر المليشيا التي هاجمت المنطقة، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف مديرية التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.