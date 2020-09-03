محافظ المهرة يدشن توزيع الأدوات والمعدات الطبية لمكاتب الصحة بالمديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

المهرة - الخليج 365

دشن محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم الخميس بمدينة الغيضة، توزيع الأدوات والمعدات الطبية المخصصة لمكاتب الصحة بمديريات المحافظة.



وخلال التدشين الذي حضره وكيل أول محافظة المهرة، الأستاذ مختار محمد الجعفري الوكيل الفني المهندس سالم العبودي، أكد المحافظ بن ياسر، أن هذه الأجهزة والمعدات التي قدمتها السلطة المحلية لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، تبلغ قيمتها 545,606 دولار أمريكي.

وبين أن المشروع يأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية ودعمها لقطاع الصحة، مؤكدا أن السلطة ستواصل تقديم كل الدعم وفق إمكانياتها المتاحة.

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من جهته، قال مدير عام مكتب الصحة العام والسكان بمحافظة المهرة، عوض مبارك سعد، إن الملتزمات الطبية والتي تم توريدها من قبل شركة الفارس تشمل أجهزة وأسرة ومعدات طبية ستوزع على جميع مستشفيات على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي بتمويل من السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، والتي تعد الداعم الأساسي لمكتب الصحة.

وشكر السلطة المحلية بالمحافظة على تقدمه من اهتمام خاص لمكتب الصحة وجهود في دعم المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

حضر التدشين مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان، ومدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف، ونائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الدكتور مبارك مزيون معيلي، وعدد من مدراء الإدارات والأقسام بمكتب الصحة ومندوبي المديريات