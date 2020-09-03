شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : "بن لزرق" يروي تفاصيل إعتقال الشماليين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحافي ناصر بن لزرق في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي ينشره كما جاء:

اعتقال الشماليين.

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في قيادي بالحزام الأمني دائماً يدخل مطعم مشهور في عدن ويتعامل مع واحد من العاملين بالمطعم يجيب له الأكل والطلبيات وما يقدم له طلباته إلا هو .

اليوم هذا القيادي دخل المطعم وصيح للولد عشان يباشره زي كل يوم، رد عليه واحد من العمال، :"صاحبك اعتقلوه اليوم في حملة اعتقال الشماليين بالمنصورة ؟!".

تغير لونه ونكس رأسه، بعدين رجع يصيح على العامل اللي يكلمه، :"وأنت أيش شغلتك هنا، هيا قوم جيب لي أكل سريع، أطلب الله على بطنك"!.

مع العلم أن هذا القيادي في الحزام هو وقواته كانوا ضمن الحملة التي قامت اليوم بحملة اعتقال الشماليين بالمنصورة والشيخ عثمان .

شفتوا قلة الحيا لافين وصلت .