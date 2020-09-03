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صنعاء - ياسمين الخيامي - يهودي يمني تقلد منصب رفيع وخدع السلطات السعودية لدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة ( الاسم + الصورة )

تمكن يهودي من اصل يمني من خداع السلطات السعودية بادعائه الاسلام ورافق اليمنيين في دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وبحسب مانشره ليهودي عاموس قباص السالمي على موقعه في صفحة الفيسبوك فإن ذلك اليهودي تقلد منصب رفيع بعد مشاركته في ثورة 26 سبتمبر ضد الامامة .

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يهودي يمني تقلد منصب رفيع وخدع السلطات السعودية لدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة ( الاسم + الصورة )

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اليمني اليهودي يوسف يفيدي الذي كما يقول بعض بهود اليمن انه اختطف في عهد الامامة وهو في عمر 10 سنوات واجبر على اعتناق الاسلام.. لكنه هرب إلى اسرائيل بعد 35 سنة.

كان قد زار مكه والمدينة في الحج مع المسلمين.. والتحق بثورة 26 سبتمبر الخالدة واصبح مديرا لمكتب نائب رئيس الجمهورية ومديرا للمخازن.. وزار العديد من الدول العربية والاسلامية قبل ان يتمكن من الفرار الى اسرائيل.

