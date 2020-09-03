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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الوزراء يشيد بجهود العاملين بمطار سيئون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي ،بجهود الأجهزة الامنية والكوادر العاملة بمطار سيئون الدولي في استقرار الحركة الملاحية بالمطار.
وقال نائب رئيس الوزراء خلال زيارته ،اليوم، الى مطار سيئون ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري " ان مطار سيئون يعتبر المطار الوحيد بالجمهورية الذي استمر في تقديم الخدمة للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية ، ولعب دوراً حيوياً في استقبال رحلات عودة العالقين من خارج الوطن الذين تقطعت بهم السبل في عدد من الدول" .
واضاف الخنبشي" ان تكاتف وتعاون طاقم المطار أثمر في استقرار الرحلات الجوية للمطار والتي ساهمت في خدمة الحالات الإنسانية والمرضى من أبناء الوطن"..مرحباً بخدمات كافة شركات الطيران في مطارات الجمهورية شريطة استكمال الإجراءات الرسمية بذلك مع الجهات المختصة..مثمنا تدخلات السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت في تحسين عدد من الخدمات بالمطار .
واستمع نائب رئيس الوزراء ، من مدير عام مطار سيئون علي باكثير ،الى شرح عن سير العمل بالمطار..مشدداً على ضرورة سرعة التدخل في معالجة عدد من الاضرار التي خلفتها الأمطار والسيول في عدد من منشآت المطار .
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