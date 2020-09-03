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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عناصر حوثية تعتدي على مؤذن أحد المساجد في جنوب مدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
إب - الخليج 365
اعتدت عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية على أحد مؤذني المساجد بمدينة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق أبناء المحافظة.
وقال شهود عيان إن عناصر حوثية بقيادة مسلح يدعى "علي الخولاني" اعتدوا على الكفيف الحاج "علي التويتي" مؤذن دار الشرف جنوب، بعد إنتهاء خطبة الجمعة، ونهوض "التويتي" لإقامة صلاة الجمعة، في الوقت الذي كانت تستعد عناصر المليشيا أداء صرختها في المسجد.
وأكد الشهود اعتداء العناصر الحوثية على التويتي والتلفظ عليه بألفاظ نابئة وتهديده بالقتل من قبل "الخولاني" أحد عناصر المليشيا الحوثية، حيث تريد فرض أفكارها الطائفية والمستوردة من إيران وسط مجتمع سني لا يستسيغ أفكارها أو القبول بها.
وتستغل مليشيا الحوثي المساجد والمدارس لفرض ونشر أفكارها الطائفية وسط رفض مجتمع واسع، فيما تقوم بفرض حطباء بالقوة وعزل آخرين، وتقوم بنشر عناصرها بعدد من الجوامع بمدينة إب ومختلف مديريات المحافظة، لأداء الصرخة في الوقت الذي لا يشاركها في ذلك أحد من أبناء المحافظة
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