العثور على جثمان الطفلة "ثريا جزيلان" أحد ضحايا سيول إب بعد عشرة أيام من فقدانها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

عثر على الطفلة "ثريا جزيلان" بعد عشرة أيام على فقدانها جراء سيول الأمطار الغزيرة بمدينة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن فتى من أسرة بيت الجبري عثر اليوم على جثمان الطفلة "ثريا جزيلان أحمد الحاشدي" 14 عام، في أحد ممرات السيول جوار مبنى الجوازات بوادي دار الشرف بالقرب من منطقة "المشاعبة" غرب مدينة إب.

وبحسب المصادر فإن الطفلة كانت مطمورة بين الطين داخل إحدى إطارات السيارات المطمورة في المكان والتي أستخدمها أحد المزارعين حتى لا تجرف السيول إحدى مزارعه.

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وأفادت المصادر أن الطفلة ذات الأربعة عشر عاما عثر عليها وهي بكامل ثيابها ودون أن يتحلل شيء من جسدها أو تتعرضها الكلاب أو السباع طوال فترة فقدانها منذ مساء الإثنين قبل الماضي.

ورفض والد الطفلة وأسرتها مطالب الجهات الأمنية التي حضرت لتصوير جثمان الطفلة، حيث أصرت الأسرة على عدم التصوير، متهمة إياهم بالإهمال جراء مطالبتهم بالبحث عن جثمانه الطفلة منذ عشرة أيام.

وتم الصلاة على جثمان الطفلة في جامع البر وسط مدينة إب بحضور شعبي كبير، ونقلت بعد الصلاة عليها إلى مقبرة جرافة بمدينة إب، حيث تم دفن بقية ضحايا السيول عقب يوم من حادثة الغرق التي شهدتها مدينة إب الأسبوع الفائت.

واستدعت مليشيا الحوثي سائق السيارة "فواز الشرماني" للتحقيق معه ووجهت بسجنه، في الوقت الذي نجحت ضغوط ووساطات للإفراج عنه. فيما أكد أطباء أنه من الضروري إيلاء رعاية نفسية بالسائق ومعالجة الأثار والأضرار النفسية التي ستظل مرافقة للأب فترة طويلة.

وشهدت مدينة إب الإثنين الماضي، غرق أسرة بكاملها بعد أن جرفت سيول الأمطار الغزيرة سيارة الأسرة في منطقة الصلبة أمام بوابة جامعة إب الجنوبية، في حادثة أثارت إستياء الرأي العام جراء غياب أي دور للسلطات المحلية في الحد من تبعات وأضرار السيول، وتوفي في الحادثة خمسة أشخاص أغلبهم أطفال، ونجا سائق السيارة "فواز الشرماني" بأعجوبة