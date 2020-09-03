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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الإماراتي يدشن فرق الإغاثة بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي، دشنت فرق الإغاثة بالهيئة المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية بعُزْلة المجيليس التابعة لمديرية التُّحيتا، وذلك بتوزيع 200 سلة من إجمالي السِّلال المخصصة لهذه المرحلة، البالغ عددها 6 آلاف سلة غذاٸية تشمل المناطق التی لم تشملها خطة التوزيع في المرحلة السابقة، وهي قری التُّحيتا وحَيْس وبيت الفقيه بالإضافة الی مخيمات النازحين، وشملت المرحلة الأولی مناطق الخوخة والدُّريهمي والحَوَك والحالي، وانتهت بتوزيع 6 آلاف سلة غذاٸية شملت مخيمات النازحين والمناطق الناٸية والأسر الفقيرة وأسر الشهداء والأيتام ومتضرري السيول.
ويأتي هذا الدعم مواصلة للحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين في المناطق الريفية والنائية واستمرارًا لتدفق المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر المتضررة بالمديريات المحررة.
وفي عملية التوزيع صرح مسؤول الإغاثة بمكتب الهلال بالساحل الغربي عبدالرحمن اليوسفي، قائلًا: “إننا بصدد تدشين المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية لسكان الساحل ومن هم في الحاجة لها، وأن هيئة الهلال جاءت لتعيد الأمل لسكان هذه المناطق النائية المحرومة وذلك لرفع المعاناة عن كاهل أهالي هذه القرى الذين أصبحوا يعانون شحة الموارد الاقتصادية وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة وسبل المعيشة، لكن هيئة الهلال ستواصل مسيرتها الإنسانية لتصل الی الفقراء والمحتاجين والمعوزين والنازحين “.
وعبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء هذه الظروف الإنسانية الصعبة، وأن دولة الإمارات هي يد السخاء والعطاء منذ التأسيس إلی اليوم
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