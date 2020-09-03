المشتركة تصدت لهجوم حوثي بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة، لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي شنت هجومًا جنوب غرب التُّحيتا استمرت ساعات.
وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من كسر الهجوم، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، ودمرت عتادًا تابعًا للمليشيات.
وتصاعدت وتيرة الخروقات والانتهاكات الحوثية جنوب الحديدة في إطار تصعيدها العسكري الواسع منذ التوقيع على اتفاق السويد أواخر العام 2018م، في ظل تخاذل أممي وصمت للمجتمع الدولي تجاه تصعيد المليشيات.
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