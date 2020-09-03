اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة تصدت لهجوم حوثي بالتحيتا جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تصدت لهجوم حوثي بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

المشتركة تصدت لهجوم حوثي بالتحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة،  لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

 وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي شنت هجومًا جنوب غرب التُّحيتا استمرت ساعات.

Advertisements

 

 وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من كسر الهجوم، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، ودمرت عتادًا تابعًا للمليشيات.

 

وتصاعدت وتيرة الخروقات والانتهاكات الحوثية جنوب الحديدة في إطار تصعيدها العسكري الواسع منذ التوقيع على اتفاق السويد أواخر العام 2018م، في ظل تخاذل أممي وصمت للمجتمع الدولي تجاه تصعيد المليشيات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تصدت لهجوم حوثي بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا