الخنبشي يطلع على سير الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا والتهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي ، اليوم ،على سير الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و التهيئة والتحضير لاستقبال العام الدراسي 2020-2021م.



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واستمع الخنبشي ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ،خلال زيارته لعدد من المدارس بمديرية سيئون من مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد فلهوم، الى شرح عن سير إجراءات التسجيل للعام الدراسي الجديد 2020-2021 ، الى جانب الاجراءات الاحترازية من جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور سالم الخنبشي ان اللجنة العليا للطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة ستعمل على توفير عدد من الوسائل الاحترازية للحفاظ على سلامة الكوادر التعليمية والطلاب..مشيدا بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت وتسخيرها للإمكانيات المتاحة في الجوانب التنموية والخدمية .

وفي نفس السياق ،افتتح نائب رئيس الوزراء والوكيل الكثيري مشروع بناء وتأثيث ثانوية تاربة للبنات ،ومدرسة المهاجر للبنات بمدينة سيئون.