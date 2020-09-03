نائب رئيس الوزراء يفتتح عدد من المشاريع بكليات جامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت ومعه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،عدداً من المشاريع بكليات جامعة سيئون بكلفة اجمالية بلغت مليون و 756 ألف و 310 دولار .



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واستمع الدكتور سالم الخنبشي و الوكيل الكثيري ،من رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد الكثيري ،الى شرح عن المشاريع التي تتضمن مبنى كليتي العلوم التطبيقية و العلوم الادارية مع التأثيث وقاعة حاسوب تضم 23 جهاز ، الى جانب استكمال مبنى كلية البنات وبناء قاعات دراسية لكليتي التربية و التربية البدنية والرياضية وقاعة دراسية كبرى بكلية الطب والعلوم الصحية .

وخلال لقاءه مع عدد من العمداء ورؤساء الإدارات بجامعة سيئون عبر نائب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جامعة سيئون على الواقع..مبديا استعداده متابعة الجهات المختصة لتسوية اوضاع الهيئات التدريسية بالجامعة الذين تحصلوا على درجات علمية عليا ، حاثا الجامعة رفع دراسات مشاريع البنية التحتية للجامعة لبحث مصادر تمويل لها من الجهات المانحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

وثمن الدكتور الخنبشي جهود السلطة المحلية في تنفيذ بعض من مشاريع البنية التحتية للجامعة حتى تتمكن من استيعاب عدد اكبر من الطلاب .