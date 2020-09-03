شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في التاريخ .. دولة خليجية تفتتح أول مطعم اسرائيلي على اراضيها " شاهد الصور " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال حساب إسرائيل بالعربية على “تويتر” إنه لأول مرة في دولة الامارات يحصل مطعم يهودي حلال على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بهذا الشأن.

ووصف، الحساب الرسمي لإسرائيل على تويتر، تلك الخطوة بـ”الصغيرة لكن لها مدلولات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي بين الامارات وإسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الأعمال من إسرائيل” مؤكدة أن تبادل الزيارات “أصبح قاب قوسين أو أدنى”.

ونشر الحساب تعليقه بصورة لشهادة ترخيص المطعم.وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لافتتاح المطعم المذكور.