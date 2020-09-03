الإخوان يفشلون في إبعاد شبوة عن خيارها الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة عن عراقيل سلطات الإخوان في المحافظة لتوقيف للمتظاهرين القادمين من عموم المديريات في محاولات لمنعهم من التجمهر تحت راية الجنوب.



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وعلى خلاف ذلك، كانت سلطات بن عديو قد شاركت أمنيا وعسكريا مع أموال احمد العيسي الشريك التجاري لعلي محسن الأحمر، في تمثيلية بدعوى التظاهر ضد انحياز شبوة لخيارها الجنوبي.

وعلى العكس من دعمها مظاهرة مزيفة، الشهر الماضي فقد قامت اليوم بمركزة قواتها في منطقة المسحاء لقطع الطريق الرابط بين الصعيد والمصينعة، لمنع أبناء منطقة الصعيد ووادي يشبم من المشاركة في الفعالية وأطلقوا وابل من النار فوق الوفود.

كما احتجزت وفدي مديريات بيحان وعين في مفرق الحمى ومنعتهم من التوجه إلى مدينة المصينعة، فيما احتجزت وفد مديرية نصاب في منطقة الكرموم.