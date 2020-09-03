- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإخوان يفشلون في إبعاد شبوة عن خيارها الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة عن عراقيل سلطات الإخوان في المحافظة لتوقيف للمتظاهرين القادمين من عموم المديريات في محاولات لمنعهم من التجمهر تحت راية الجنوب.
وعلى خلاف ذلك، كانت سلطات بن عديو قد شاركت أمنيا وعسكريا مع أموال احمد العيسي الشريك التجاري لعلي محسن الأحمر، في تمثيلية بدعوى التظاهر ضد انحياز شبوة لخيارها الجنوبي.
وعلى العكس من دعمها مظاهرة مزيفة، الشهر الماضي فقد قامت اليوم بمركزة قواتها في منطقة المسحاء لقطع الطريق الرابط بين الصعيد والمصينعة، لمنع أبناء منطقة الصعيد ووادي يشبم من المشاركة في الفعالية وأطلقوا وابل من النار فوق الوفود.
كما احتجزت وفدي مديريات بيحان وعين في مفرق الحمى ومنعتهم من التوجه إلى مدينة المصينعة، فيما احتجزت وفد مديرية نصاب في منطقة الكرموم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإخوان يفشلون في إبعاد شبوة عن خيارها الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.