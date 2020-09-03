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البحسني ينعي عمر عبدالله مطران الذي وافته المنية مساء أمس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

البحسني ينعي عمر عبدالله مطران الذي وافته المنية مساء أمس

متابعات_ الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر للشؤون المالية والإدارية مدير عام مكتب وزارة الإعلام بساحل حضرموت سابقاً عمر عبدالله مطران الذي وافته المنية مساء أمس.

 

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وأعرب المحافظ عن خسارة الفقد برحيل الأستاذ عمر مطران، الذي أسهم خلال تبوأه إدارة مكتب الإعلام ونيابة مؤسسة دار باكثير، في خدمة الإعلام بالمحافظة، وتنفيذ برامج التوعية الشاملة.

 

ورفع المحافظ بإسم قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة أصدق التعازي والمواساة، بهذا المصاب الأليم، لأبنائه "عبدالله وعلاء وعاصم"، ولأفراد أسرته كافة، ولزملائه بمكتب وزارة الإعلام ومؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر، مبتهلاً إلى المولى تعالى أن يتغمّده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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