المليشيا تجبر مديري أقسام شرطة بصنعاء على الالتحاق بالجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، العشرات من ضباط وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها وعدد من مديري أقسام الشرطة في المناطق الخاضعة لسيطرتها على حضور دورات طائفية ونقلهم بعدها إلى جبهات القتال.



ونقل وكالة "خبر"، عن مصادر ميدانية قولها إن مليشيا الحوثي أصدرت تعميما لمديري أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب على التوجه إلى جبهات القتال في مارب والجوف.

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وأوضحت المصادر أن المليشيا أرسلت مديري أقسام الشرطة وعدداً من ضباط الداخلية إلى مراكزها السرية لعقد دورات طائفية ومن ثم فاجأتهم بارسالهم إلى جبهات القتال.

وقامت باعتقال كل من رفض التوجه إلى الجبهات ووجهت لهم تهم الخيانة والتخاذل، وبحسب المصادر فإن العشرات من الضباط الذين أرسلتهم المليشيا في وقت سابق إلى جبهة مارب لقوا مصرعهم مطلع الأسبوع الجاري.

يذكر أن مليشيا الحوثي لجأت أيضا إلى الاستعانة بمرتزقة أفارقة للقتال في صفوفها عقب عزوف أبناء القبائل عن الانضمام إليها