شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تداهم محال تجارية في الجوف بذريعة مصادرة العملة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي حملة نهب واسعة استهدفت المحال التجارية في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) بذريعة مصادرة الطبعة النقدية الجديدة من العملة الوطنية.

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وقالت مصادر محلية، إن المليشيات اقتحمت اليومين الماضيين عشرات المحال التجارية المختلفة بما فيها المطاعم والكفتيريات ومحلات الصرافة ومحلات مواد البناء وصادرت منها ملايين الريالات من الطبعة النقدية الجديدة من العملة الوطنية.

ولفتت المصادر أن المليشيات صادرت كافة الأموال من فئة "1000- 500 - 200- 100" ريال من الطبعة النقدية الجديدة من العملة الوطنية