مأرب.. اشتداد المعارك بين الجيش والمليشيا في جبهة ماهلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

أفادت مصادر عسكرية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 2 سبتمبر /أيلول 2020، بأن معارك عنيفة دارت في جبهة ماهلية بمأرب، ونكلت القوات الحكومية بالمليشيات الحوثية.



وأكدت المصادر، أن "جبهة ماهلية تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي منذ ساعات الصباح الأولى واستمرت لساعات".

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ولم يتسن معرفة إحصائية خسائر مليشيات الحوثي بالأرقام غير أن المصادر بينت أن القوات الحكومية نكلت بالمليشيات الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ويأتي هذا بالتزامن مع خسائر فادحة تلقتها المليشيات الحوثية في جبهات قانية بالبيضاء وبئر المرازيق في الجوف ونهم بصنعاء.