الهلال الإماراتي يدشن المرحلة الثانية لمشروع إغاثي بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الأربعاء، المرحلة الثانية من مشروع إغاثي في مناطق الساحل الغربي، بتوزيع 200 سلة غذائية من أصل 6 آلاف سلة في هذه المرحلة.



ووزعت فرق الإغاثة بالهيئة، السلال المئتين على عشرات الأسر في عُزْلة المجيليس التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

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وتضم المرحلة الثانية قری التُّحيتا وحَيْس وبيت الفقيه بالإضافة إلی مخيمات النازحين، فيما غطت المرحلة الأولى مناطق الخوخة والدُّريهمي والحَوَك والحالي، بتوزيع 6 آلاف سلة غذائية شملت مخيمات النازحين والمناطق النائية والأسر الفقيرة وأسر الشهداء والأيتام ومتضرري السيول.

وصرح مسؤول الإغاثة بمكتب الهلال بالساحل الغربي عبدالرحمن اليوسفي، قائلًا: هيئة الهلال جاءت لتعيد الأمل لسكان هذه المناطق النائية المحرومة وذلك لرفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة شحة الموارد الاقتصادية وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة وسبل المعيشة.

وعبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء هذه الظروف الإنسانية الصعبة