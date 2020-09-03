شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حولوا شوارع العاصمة السعودية "الرياض" لساحة حرب.. إطلاق نار ومطاردة ساخنة وهذا ما حدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاشتباكات وإطلاق نار بين عدد من الأشخاص في أحد أحياء العاصمة الرياض.

ويوثق الفيديو الذي رصدته “وطن”، مطاردة بين ثلاث سيارات، واصطدامهم ببعضهم ما أدى إلى توقف سائق أحد السيارات ونزوله بمسدسه ليفتح النار بشكل عشوائي على الآخرين، في مشهد يُشبه حرب العصابات في المكسيك..

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فيديو يظهر اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في #السعودية .. ! pic.twitter.com/vDljLoxkry— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) فيديو يظهر اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في #السعودية .. ! pic.twitter.com/vDljLoxkry — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 1, 2020

واعتقد الناشطون أن ماحدث مطاردة بين تجار المخدرات والمكافحة، بينما أكد آخرون أن هذه الظاهرة تنتشر لديهم، مشبهين مايحدث بلعبة “ببجي”، وحرب الشوارع.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن وحداتها ألقت القبض على 4 أشخاص بعد ظهورهم في الفيديو.

وذكر حساب الأمن العام بـ”تويتر” أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المواطنين الأربعة وجميعهم في العقد الثالث، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك بعد إلقاء شرطة منطقة مكة القبض على مواطن أثار الذعر بين سكان أحد الأحياء في محافظة الطائف غرب المملكة، حيث أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش، في مشهد تم تصويره بالفيديو ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعاني السعودية في عهد ابن سلمان من ظاهرة إطلاق النار إما للتباهي أو في الشجار أو حتى في الاحتفالات، ما أدى إلى سقوط إصابات ووفيات.