شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدية شاب عماني "مُبدع" للسلطان هيثم بن طارق تُبهر العُمانيين.. موهبة خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، عمل فني قام بها شاب عماني وأهداه للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ويوثق المقطع جدار قام الشاب باختياره ليستقبل لوحته، وقيام الأخير برسم وجه السلطان العماني عليه، بشكل دقيق واحترافي في لوحة فنية أثارت إعجاب المغردين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل..

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وتفاعل عديد من النشطاء والمغردين مع الصورة معبرين عن إعجابهم بفن الشاب وموهبته، ومؤكدين دعمهم للسلطان العماني هيثم، والذي يعمل بجهد كبير منذ توليه الأمور في السلطنة من أجل تحسين الأوضاع الداخلية والاقتصادية والإدارية بالبلاد.

ويعتبر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس لوزراء منذ يناير 2020، خلفاً لابن عمه قابوس بن سعيد وطبقاً لوصيته.

وشغل قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.