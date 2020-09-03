شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : المخابرات السعودية تعتقل عدد من قيادات الشرعية في المملكة بعد أن وجهت لهم هذه الاتهامات الخطير ؟! (وثيقة+أسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة السعودية الرياض مساء الأربعاء بأن جهاز أمن الدولة في المملكة اعتقل ثمان قيادات بارزة في الشرعية بتهمة التعاون وتقديم الدعم لجماعة الحوثي عقب تسريبها لوثيقة تؤكد تورط تلك الأسماء بالتعاون مع الجماعة الحوثية .

واتهمت السلطات السعودية عدد من قيادات الشرعية بالتعاون مع جماعة الحوثي وإسنادهم بالمال تحت ما مسمى المجهود الحربي للجماعة في صنعاء قبل أن تقوم المخابرات السعودية باعتقالهم مساء اليوم ..

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وأظهرت الوثيقة التي تم تسريبها بعد عودة هادي إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من الولايات المتحدة الامريكية مذكرة موجهة من قيادات في الشرعية إلى شقيق زعيم جماعة الحوثي عبدالخالق بن بدر الدين الحوثي في مركز القيادة والسيطرة الرئيسي التابع للحوثيين بصنعاء عن وصول دفعة من الأموال لدعم المجهود الحربي من عدد من القيادات التابعة لحزب الإصلاح في حكومة هادي .



وبحسب الوثيقة فأن هذه الدفعة هي السادس من الأموال والعقارات والأراضي من المحافظات المحتلة بناء على تنسيق مع شخصيات وصفتها الوثيقة بالمتعاونة وإرسالها للمجهود الحربي .

وتسائل مهتمون بالشأن اليمني عن السر الذي دفع التحالف بتسريب تلك الوثيئقة في هذا التوقيت الحساس لا سيما في ظل الوضع العسكري الصعب الذي تمر به قوات هادي في محافظة مأرب .

لافتين بأن ذلك معناه بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قد اتخذ قرار القضاء على القيادات التابعة للشرعية والمنتمية لحزب الإصلاح وإزاحتها من المشهد السياسي برمته .

وفيما يلي قائمة بأسماء قيادات الشرعية الذي تم احتجازهم من قبل السلطات السعودية اليوم الأربعاء