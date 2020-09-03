ورد الان : انفجار هائل واشتباكات عنيفة ترج العاصمة المؤقتة عدن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ارتجت مباني العاصمة المؤقتة عدن، قبل قليل، جراء دوي انفجار هائل، أعقبه سماع إطلاق نار في مناطق متفرقة داخل المدينة. وقالت مصادر محلية في عدن: إن “انفجار كبيرا هز مديرية الشيخ عثمان، تلته اشتباكات عنيفة في احياء متفرقة من المديرية”.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وأكد سكان محليون سماع دوي انفجار تلته اشتباكات بالقرب من ملعب 22 مايو في منطقة المشروع، فيما لم تعرف بعد أسبابه. يشار إلى أن الانفجارات والاشتباكات باتت تطغى على عدن، منذ انقلاب “الانتقالي الجنوبي” على الشرعية والسيطرة على المدينة.

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