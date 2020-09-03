شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الانتقالي يكشف عن تلقيه وعود سعودية بعدم إخراج قواته من عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف المجلس الانتقالي، الاربعاء، تفاصيل اللقاء الذي جمع قيادته في وقت سابق مع السفير السعودي محمد ال جابر ودفعه للتراجع عن تعليق مشاركته في المفاوضات مع الحكومة الشرعية.
وقال المتحدث باسم المجلس، نزار هيثم، إن وفد المجلس تلقى وعود سعودية جديدة، كاشفا في الوقت ذاته عن تجاوز مشكلة إخراج الفصائل من عدن أو الشق العسكري من جانب الانتقالي..
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وأوضح هيثم في تصريح نقلته صحيفة الشرق الاوسط السعودية بأن الاتفاق تم على أن تكون الاولوية حاليا تنصب على صرف رواتب مقاتلي الانتقالي وتشكيل الحكومة في إشارة إلى تأجيل تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء وفي العاصمة السعودية الرياض، اجتماع رئيس الوزراء المكلف، الدكتور معين عبدالملك، مع أعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، وبحضور السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، للتباحث حول الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.
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