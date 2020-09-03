شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاول مرة في العالم صحراء يمنية تقذف النفط إلى السطح وتقول يوجد هنا مخزون هائل سيغير حياة اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مهندسون من شركة ( omv) اليوم على كميات من خام النفط طفحت من باطن الارض الى سطحها وذلك في منطقة صحراوية قريبة من حقل العقلة بمديرية عرماء شمالي محافظة شبوة ..

وطبقا لتقديرات المهندسين فإن ذلك مؤشر على وجود كميات هائلة من خام النفط التي تظهرها صحاري شبوة ...

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وناشدوا الجهات المعنية بضرورة التحرك للقيام باللازم للحفاظ على هذه الموارد واستغلالها وتسخيرها في خدمة الوطن وابناءه..