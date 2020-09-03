شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري للزنداني ضد التحالف و”خيانته” لليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود افعال متباينة حيال منشور للزنداني مثير للجدل على موقع “فيس بوك” سجل أول تعليق على التحركات الإماراتية الإسرائيلية في جزيرة سقطرى، جنوب شرق اليمن، تحت هشتاق “#استمرار_التحالف_خيانة”.

وفي المنشور، شنت الناشطة اليمنية ابتسام الزنداني هجوما ناريا على التحالف العربي لأول مرة منذ إعلان التطبيع الإماراتي مع إسرائيل وتردد انباء عن تحركات إماراتية إسرائيلية لإقامة قواعد عسكرية في محافظة سقطرى اليمنية.



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الزنداني قالت في منشورها: “اليوم ها هي اسرائيل العدو التاريخي للعرب تصل جهارا نهارا إلى أرض اليمن ودرّتها سقطرى”. مضيفة: “حدث هذا بعد أن كنا نسخر ممن كان يتكلم عن أطماع اسرائيل في اليمن” في إشارة إلى الحوثيين.

وتابعت الزنداني متسائلة عما تفرضه هذه التطورات، بقولها: “لكن اليوم وقد انكشف الغطاء واتضحت كالشمس في رابعة النهار .. ألا يجدر بنا أن نكفر بتحالف أوله في الرياض وأوسطه في أبو ظبي وآخره في تل أبيب .؟!”.

وكان موقع فرنسي يهودي، وأخر امريكي، كشفا عن “توجهات اسرائيلية اماراتية لنشر قواعد استخباراتية ومنظومات اتصالات متطورة في محافظة أرخبيل سقطرى، التي تسيطر عليها قوات اماراتية” ومليشيات محلية تابعة لها.