شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من الملك سلمان لولي عهد الكويت.. ماذا تضمنت؟ (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، رسالة إلى دولة الكويت من الملك سلمان بن عبد العزيز. بعد يوم من جولة خليجية أجراها مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر إلى دول خليجية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده ابن فرحان مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لإيصال الرسالة إلى نائب أمير الكويت،

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وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن تسليم الرسالة جاء خلال زيارة ابن فرحان إلى قصر “السيف” في الكويت.

وفيما لم يكشف عن تفاصيل مضمون الرسالة، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر لم تسمها، أن الرسالة “تتضمّن أوضاع

المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية”.

وجاءت زيارة ابن فرحان التي لم يعلن عنها إلى الكويت، بعد أيام من زيارة قام بها وفد أمريكي إسرائيلي، إلى دولة الإمارات العضو

في مجلس التعاون الخليجي، ضمن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن في 18 آب/ أغسطس الماضي.

وسمحت السلطات السعودية لطائرة إسرائيلية تقل الوفد برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، بالمرور من

أجوائها وهي قادمة من إسرائيل إلى الإمارات.

وفيما رحبت دول خليجية علنا باتفاق التطبيع مثل البحرين وعمان، لا تزال الكويت تلتزم الحذر في إصدار موقف واضح من

مسألة التطبيع مع إسرائيل، إلا أن الموقف السائد فيها هو ما يعبر عنه غالبية أعضاء مجلس الأمة وهو الرفض… الملك سلمان الملك سلمان .

و أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة

جراء الإصابة بالفيروس إلى 3.956 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 861 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة

إلى 317.486 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 996 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 292.510 شخصا.