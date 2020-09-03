شكرا لمتابعة خبر عن علي الخنيزي يضع شرطاً للعفو عن “خاطفة الدمام”.. ما هو؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضع علي الخنيزي والد المختطف “موسى الخنيزي”، من قبل “خاطفة الدمام”، قبل حوالي 20 عامًا، شرطًا واحداً حتى يتم العفو عن “خاطفة الدمام”، بعد أن حكمت عليها محكمة سعودية بالإعدام.

وأفاد “علي الخنيزي” أنه لديه شعور بأن خاطفة الدمام تعلم بمكان وجود المختطف “نسيم حبتور”.

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وقال في تصريحات اعلامية لقناة “الإخبارية” السعودية:

“إنه على استعداد تام بالعفو عن خاطفة الدمام في حال تم الاكتشاف عن مكان تواجد “نسيم الحبتور”، موجهًا كلامه لكلاً من: الخاطفة وابنها ومحاميها”.

فيما استدل “علي الخنيزي” في حديث له عبر قناة “الاخبارية” بأن ولده قد اختُطف من كورنيش الدمام مثل الطفل اليمني، ومن هذا المنطلق فإنها تعرف مكان وجود “حبتور”.

وكتب علي الخنيزي قائلًا:

“الحمد لله رب العالمين الذي أظهر الحق ولو بعد حين.. صدر الحكم في قضية خاطفة الدمام.. نشكر جميع الأجهزة الحكومية من شرطة ونيابة ومحكمة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير المنطقة الشرقية #خاطفة الدمام #الخنيزي #النيابة العامة #المحكمة”. وقالت صحيفة “سبق” :

“إن المحكمة الجزائية بالدمام، حكمت بالقتل تعزيرا “بالإعدام” على خاطفه الأطفال الثلاثة، وقد حكم بالسجن بحق متهمين آخرين في القضية”.