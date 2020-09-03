شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : نترات الأمونيوم التي كانت في مرفأ بيروت لاتتبع حزب الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي إن نترات الأمونيوممرفأ بيروت لم تكن تابعة لحزب الله. وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر إن أكبر مغالطة إعلامية هي تداول اللبنانيين الإشاعات بأن نترات الأمونيوم اليدتي كانت في مرفأ بيروت تتبع حزب الله. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد مضيفا أن ذلك يتناقض مع إشاعة سيطرة وتحكم الحزب بزمام الأمور في لبنان. وتسببت نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت بانفجار هائل سقط بسببه نحو 200 قتيل وآلاف الإصابات وخسائر مادية قدرت ب15 مليار دولار. واتهم البعض حزب الله بأنه كان يخزن نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت فيما نفى الحزب ذلك.

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