شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني يضبط أحد عناصر القاعدة يقاتل في صفوف الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت قوات الجيش الوطني، منتصف أغسطس الجاري، أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وهو يقاتل في صفوف جماعة الحوثي بإحدى جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وكشف موسى ناصر علي حسن الملحاني (20 عاماً) أنه يقاتل في صفوف جماعة الحوثي منذ العام 2017، بعد أن رتب لانتقاله القيادي الحوثي المدعو حمزة حمزة التاج.

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وينحدر موسى الملحاني من منطقة مسيك بأمانة العاصمة صنعاء، وقبل أن يشارك في القتال إلى جانب جماعة الحوثي خضع لدورة في التعبئة الجهادية، وعادة ما تقيمها جماعة الحوثي لأي شخص قبل أن تدفع به إلى جبهات القتال.

وذكر الملحاني أنه التحق بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ صغره بسبب فقره وظروف أسرته المعيشية الصعبة، لافتاً إلى أنه انقطع عن التعليم وهو في الصف السابع.

وقال إنه يعرف الكثير من قيادات وأعضاء تنظيم القاعدة في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، البعض منهم يعملون كمشرفين ويديرون مراكز تجنيد لصالح الحوثيين، منها مراكز في صنعاء ومحيطها.

وأضاف بأن البعض منهم يشاركون في جبهات القتال إلى جانب جماعة الحوثي ومن ضمنهم قيادي في تنظيم القاعدة يدعى يوسف الصعفاني وينحدر من منطقة صعفان بصنعاء، وأشخاص آخرين كثر من تنظيمي القاعدة وداعش.

وذكر أن القيادي الصعفاني والذي يطلقون عليه لقب «الزير» لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف جماعة الحوثي في معارك المخا الساحلية.

وظهر حجم التنسيق والتعاون بين جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش) منذ بداية حروبها التوسّعية في اليمن، سواء في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات الحكومية أو في تخطيط وتنفيذ الهجمات الانتحارية لاحتلال المدن وقتل وتهجير ساكنيها