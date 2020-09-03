شكرا لمتابعة خبر عن الجماعات الحوثية تعتقل وكلاء الشركات الإماراتية في مناطق سيطرتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر إعلامية قيام جماعة الحوثي بسلسلة اعتقالات لوكلاءشركات اماراتية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وفي التفاصيل، شنت جماعة الحوثي أمس اعتقالات لملاك المحلات التجارية والفنادق والمؤسسات التي تدخل في مسمياتها التجارية كلمة (الإمارات) في العاصمة صنعاء ووكلاء تجاريين لمنتجات وسلع إماراتية، متهمين إياهم بالولاء لدولة الإمارات والتجسس لصالحها وفقاً لصحيفة "عكاظ".

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وقال مصدر في أمانة العاصمة صنعاء، إن الجماعات الحوثية وجهت تعميماً إلى تلك المحلات بإلغاء كلمة إمارات من مسمياتهم التجارية ووقف التعامل مع أي مؤسسة إماراتية وتسليم البضائع لها لكنهم لم يستجيبوا وصدرت أمس أوامر لجهاز الأمن الوقائي باعتقالهم .

و أضاف "وجهنا كجهة تنفيذية (بلدية ومكاتب الأشغال) بإغلاق محلاتهم وسحب المنتجات من السوق وإحالة الوثائق وملفاتهم إلى النيابة".