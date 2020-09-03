شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع مفاجأ في ثلاث محافظات مستجدات كورونا في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن ليوم امس الأربعاء عن تسجيل (14) حالة إصابة جديدة في ارتفاع مفاجأ في ثلاث محافظات يمنية. وبحسب اللجنة توزعت الحالات الجديدة كالتالي: جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! Advertisements شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد (10) حضرموت (2) شبوة (2) مأرب كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط من حضرموت ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1976) منها (571) وفاة و(1175)

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