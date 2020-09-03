شكرا لمتابعة خبر عن تحرير مديرية مدغل وكمب كعلان الجيش الوطني يشن هجوما معاكسا على الحوثيين ويستعيد مناطق واسعة بمأرب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الجيش الوطني، مساء الأربعاء، هجوما معاكسا على جماعة الحوثي، تمكن من خلاله إستعادة السيطرة على مناطق واسعة في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، استعادة مركز مديرية مدغل وسوق مدغل ووادي مدغل وكمب كعلان بمأرب بعد ساعات من سيطرة جماعة الحوثي عليها.

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وأضافت، أن الجيش والمقاومة شنوا هجوما معاكسا على جماعة الحوثي بقيادة الشيخ القبلي البارز، ربيش وهبان العليي عضو مجلس النواب الذي استشهد خلال المواجهات، وتمكن الجيش من تحرير مناطق واسعة كانت قد سقطت بيد جماعة الحوثي.

وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات بين الجيش وجماعة الحوثي لازالت مستمرة حتى اللحظة، وهجوم الجيش على الحوثيين مستمر، ووصلت القوات الحكومية إلى المخدرة بعد تحرير مدغل.

وفي وقت سابق، نعى رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، ليوم امس الأربعاء، إستشهاد القيادي في الحكومة الشرعية والشيخ القبلي البارز "ربيش علي وهبان العليي"، عضو مجلس النواب.

وبحسب بريقة العزاء التي بعثها الرئيس هادي، فقد استشهد الشيخ ربيش العليي وهو يقود هجوم مضاد على جماعة الحوثي المتمردة في منطقة المخدرة جبهة صرواح غرب مأرب .

وأشاد الرئيس هادي بمناقب الشهيد وبطولاته التي سطرها مع قبائل ورجال مأرب واليمن للدفاع عن الوطن ضد جماعة الحوثي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الوطن خسر برحيل الشهيد أحد أبرز الشخصيات الإجتماعية والسياسية التي كان لها دور كبير في مواجهة المشروع الإيراني الذي تحاول جماعة الحوثي نقله إلى اليمن .

وعبر الرئيس هادي في البرقية عن خالص التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.